Археолог: к появлению Сахары привела деятельность человека

Плодородная равнина с обилием озер — когда-то Сахара была именно такой. Однако деятельность человека привела к тому, что эта территория превратилась в бескрайнюю пустыню.

Сахара начала превращаться в пустыню около 8000 лет назад — именно тогда ее начали заселять земледельцы. Всего за тысячу лет земли с обилием растений и водоемов оказались полностью занесены песком. Доктор Дэвид Райт из Сеульского национального университета считает, что процессы, которые привели к такому результату, были спровоцированы человеком, передает Daily Mail.

Его исследования показывают, что растения, которые высаживали доисторические земледельцы в этом регионе, привели к деформации почвы. А домашний скот, который человек привел сюда, активно уничтожал растения, удерживавшие почву от эрозии, отмечает "Моя Планета".

Открытой земли становилось все больше, и солнечный свет, отражавшийся от сухих, лишенных растительности участков, все сильнее нагревал воздух Сахары. Это, в свою очередь, привело к сокращению количества осадков, которые в конце концов практически перестали здесь выпадать. В итоге почти все растения погибли, остались только самые стойкие пустынные виды.

О том, что Сахара была зеленой и наполненной жизнью, свидетельствуют русла рек и следы животных, которые находят под ее песками.

Сахара — крупнейшая жаркая пустыня Земли. Ее площадь составляет около 8,6 млн км², она захватывает территорию более десяти государств. И она продолжает расти, ежегодно прибавляя на юге по 6–10 км.