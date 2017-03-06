Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Метеослужба Эстонии предупреждает, что сегодня вечером с юго-востока Эстонии начнет идти снег и метель. Ночью осадки распространятся на север. Видимость ухудшится.

Северо-восточный и восточный ветер усилится на материковой части страны порывами до 15-17, на островах и побережье - до 18-23 м/с.