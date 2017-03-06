Северо-восточный и восточный ветер усилится на материковой части страны порывами до 15-17, на островах и побережье - до 18-23 м/с.
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Метель в Стокгольме. Снимок иллюстративный.
Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP
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A woman walks during a snow blizzard on November 9, 2016 in Stockholm. / AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND
JONATHAN NACKSTRAND/AFP
Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер
06.03.2017 11:57
Метеослужба Эстонии предупреждает, что сегодня вечером с юго-востока Эстонии начнет идти снег и метель. Ночью осадки распространятся на север. Видимость ухудшится.
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