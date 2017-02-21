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This image provided by Penny Boston shows a red wall in a cave with butterfly crystal. In a Mexican cave system so beautiful and hot that it is called both Fairyland and hell, scientists have discovered life trapped in crystals that could be 50,000 years old. The bizarre and ancient microbes were found dormant in caves in Naica, Mexico, and were able to exist by living on minerals such as iron and manganese, said Penny Boston, head of NASA's Astrobiology Institute. (Penny Boston via AP)
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Живущие в кристаллах организмы, по оценкам ученых, находились в изолированном состоянии в течение 10-60 тысяч лет.

Фото: Penny Boston/AP

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This image provided by Penny Boston shows a red wall in a cave with butterfly crystal. In a Mexican cave system so beautiful and hot that it is called both Fairyland and hell, scientists have discovered life trapped in crystals that could be 50,000 years old. The bizarre and ancient microbes were found dormant in caves in Naica, Mexico, and were able to exist by living on minerals such as iron and manganese, said Penny Boston, head of NASA's Astrobiology Institute. (Penny Boston via AP)
Penny Boston/AP

Ученые обнаружили странные формы жизни

21.02.2017 08:53
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Ученые Института астробиологии НАСА обнаружили в мексиканской пещере «странные формы жизни» — неизвестные современной науке экстремальные формы организмов, запертые в кристаллах селенита. Об этом пишет The Telegraph.

Специалисты обнаружили около 40 штаммов бактерий, архей и вирусов, ближайшие известные науке родственники которых отличаются от них примерно на 10 процентов. Данные организмы, по оценкам ученых, находились в изолированном состоянии в течение 10-60 тысяч лет.

Пещера, в которой найдены существа, располагается над магматическим карманом, вследствие чего прогревается геотермальным теплом до 60 градусов Цельсия. В ней, по оценкам ученых, высокие уровни влажности и закисленности атмосферы, а также нет кислорода.

Большая часть организмов не могла бы выжить в такой среде, однако найденные существа используют для получения энергии сульфиды, железо, марганец и оксид меди. По мнению ученых, находка вселяет уверенность в возможность существования жизни на ледяных лунах Юпитера и Сатурна.

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