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Lörtsine ja vihmane Tallinn.
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Дождливая погода.

Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

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Lörtsine ja vihmane Tallinn.
LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Хмурое воскресенье: в Эстонии разгуляются дождь и ветер

19.02.2017 09:14
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Активный циклон в воскресенье переместится через Скандинавию и центральную часть Финляндии на восток, из-за чего вблизи Балтийского моря ожидается дождь и мокрый снег.

В воскресенье днем ожидается облачная с прояснениями погода, во многих местах пройдут дожди и мокрый снег. На островах осадки станут менее интенсивными после полудня. Ветер юго-западный, западный 7-13, порывами 15-18 м/с. На островах и побережье 10-16, порывами до 20 м/с. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха от 2 до 5 градусов тепла.

На Чудском озере ожидается юго-западный ветер 7-12, порывами 15-18 м/с. С утра пройдут снегопады, после полудня пойдет мокрый снег и дождь. К вечеру осадков станет меньше. Видимость умеренная. Температура воздуха от 2 до 3 градусов тепла.

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