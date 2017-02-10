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Fotod: rebane Valga linnas
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Fotod: rebane Valga linnas
93407
http://valgamaalane.postimees.ee
4010317

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

10.02.2017 10:28
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В Валга в объектив фотографа попала лиса, которая прогуливалась по улице Тарту. Интересным этот факт делает не столько появление животного в городе, сколько спокойное и смелое поведение лисы. 

 

Увидев автомобиль фотографа, лиса не стала убегать, а спокойно продолжила свой путь и на некоторое время даже остановилась, чтобы пометить территорию, сообщает Valgamaalane.

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автомобиль · валга · лиса
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