В пятницу в Эстонии местами потеплеет до 21 градуса

В ночь на пятницу в Эстонии будет ясно или переменная облачность, без осадков. Во многих местах туман. Ветер переменных направлений, от 1 до 7 м/с. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, на побережье до 15 градусов.

На Чудском озере в ночь на пятницу ветер северо-западный - северный, 3-7 в ранние ночные часы, после полуночи переменных направлений, 1-5 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Без осадков. Местами туман, видимость от умеренной до хорошей, но в тумане плохая. Температура воздуха ночью 7-10 градусов.

В пятницу днем, начиная с западных регионов, облачность уплотнится. К полудню дождевые облака достигнут Сааремаа и Рижского залива и продолжат медленно перемещаться на восток. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, вечером ветер ослабеет и будет переменных направлений, в районе Рижского залива - западный, к вечеру усилится до 12 м/с. Температура воздуха днем 17-21, на побережье 15 градусов.