Эстонию ждет переменчивая погода: ночью возможны дожди и туман

Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10, порывами 13, на островах и близ Рижского залива 10-15, порывами до 20 м/с, после полуночи к утру ослабеет до 2-7 м/с.Температура воздуха ночью от -3 до 3 градусов градусов тепла.