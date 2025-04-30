Эстонию ждет переменчивая погода: ночью возможны дожди и туман

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на юге страны дожди, местами туман.
Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10, порывами 13, на островах и близ Рижского залива 10-15, порывами до 20 м/с, после полуночи к утру ослабеет до 2-7 м/с.Температура воздуха ночью от -3 до 3 градусов градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер до полудня северных, после полудня западных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 7-12 градусов тепла.