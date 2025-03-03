По данным Агентства окружающей среды, февраль был теплее среднего за многие годы, а осадков было значительно меньше.
Февраль оказался теплее среднего
Средняя температура воздуха в феврале в Эстонии составила -2,6 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. Максимальная температура воздуха +7 градусов была зафиксирована 25 февраля в Валге, а минимальная составила -19,9 градусов 20 февраля в Йыгева.
Среднее количество осадков в Эстонии в феврале составило 13 мм, что составляет 34 процента от среднего показателя. Максимальное суточное количество осадков было зафиксировано 1 февраля в Тюри и составило 9 мм.