Февраль оказался теплее среднего

Средняя температура воздуха в феврале в Эстонии составила -2,6 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. Максимальная температура воздуха +7 градусов была зафиксирована 25 февраля в Валге, а минимальная составила -19,9 градусов 20 февраля в Йыгева.