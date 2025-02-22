В воскресенье в Эстонии ожидаются ледяной дождь, снег и мокрый снег

Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на островах и западном побережье местами от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. На западе страны опасность гололедицы!

Днем на западе страны облачно с прояснениями, по регионам небольшие дожди и мокрый снег, вечером возможен ледяной дождь, на востоке переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, порывами 11, на островах и западном побережье до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.