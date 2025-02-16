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Департамент транспорта предупреждает: на дорогах снег, лед и сильный ветер

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Дорога во время мокрого снега. Фото иллюстративное.
Дорога во время мокрого снега. Фото иллюстративное. Фото: Latvijas Valsts ceļi

Департамент транспорта предупреждает, что ситуация на дорогах по всей стране разная - от чистого асфальта до гололедицы.

Во второй половине дня дорожное покрытие основных и опорных магистралей в Западной и Южной Эстонии местами сухое, по остальным регионам страны дороги влажные от реагентов или слегка заснеженные, отдельные участки покрыты льдом.

Второстепенные дороги заснеженные и скользкие.

По прогнозу погоды вечером ожидается облачная с прояснениями погода, на западе страны обильные снегопады, по другим регионам снег местами, после полуночи осадков станет меньше.

Ветер порывистый до 16 м/с, на островах и на западном побережье метель. Температуры повсеместно минусовые, на востоке страны до 15 градусов мороза.

На дорогах скользко! Будьте осторожны!

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