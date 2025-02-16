Департамент транспорта предупреждает, что ситуация на дорогах по всей стране разная - от чистого асфальта до гололедицы.
Департамент транспорта предупреждает: на дорогах снег, лед и сильный ветер
Во второй половине дня дорожное покрытие основных и опорных магистралей в Западной и Южной Эстонии местами сухое, по остальным регионам страны дороги влажные от реагентов или слегка заснеженные, отдельные участки покрыты льдом.
Второстепенные дороги заснеженные и скользкие.
По прогнозу погоды вечером ожидается облачная с прояснениями погода, на западе страны обильные снегопады, по другим регионам снег местами, после полуночи осадков станет меньше.
Ветер порывистый до 16 м/с, на островах и на западном побережье метель. Температуры повсеместно минусовые, на востоке страны до 15 градусов мороза.
На дорогах скользко! Будьте осторожны!