Департамент транспорта предупреждает: на дорогах снег, лед и сильный ветер

Во второй половине дня дорожное покрытие основных и опорных магистралей в Западной и Южной Эстонии местами сухое, по остальным регионам страны дороги влажные от реагентов или слегка заснеженные, отдельные участки покрыты льдом.

Второстепенные дороги заснеженные и скользкие.

По прогнозу погоды вечером ожидается облачная с прояснениями погода, на западе страны обильные снегопады, по другим регионам снег местами, после полуночи осадков станет меньше.

Ветер порывистый до 16 м/с, на островах и на западном побережье метель. Температуры повсеместно минусовые, на востоке страны до 15 градусов мороза.

На дорогах скользко! Будьте осторожны!