Водителям советуют быть на чеку: густой туман накроет Эстонию

Как сообщило BNS ведомство, в среду во второй половине дня дорожное покрытие на дорогах было преимущественно влажным, условия для движения остаются хорошими.

Температура воздуха от +2 до +6 градусов, температура поверхности дорог - от +2 до +5 градусов.

По прогнозу погоды, кратковременный дождь может продолжиться и в среду вечером, также вечером и в ночь на четверг местами может появиться густой туман.

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В условиях плохой видимости Департамент транспорта рекомендует водителям снизить скорость, соблюдать достаточную дистанцию, убедиться в исправности автомобильных фар, а при необходимости использовать противотуманные фары.