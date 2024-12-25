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Водителям советуют быть на чеку: густой туман накроет Эстонию

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Машина едет в тумане. Фото иллюстративное.
Машина едет в тумане. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

Департамент транспорта предупреждает, что в среду вечером и в ночь на четверг сильный туман в Эстонии местами может помешать дорожному движению.

Как сообщило BNS ведомство, в среду во второй половине дня дорожное покрытие на дорогах было преимущественно влажным, условия для движения остаются хорошими.

Температура воздуха от +2 до +6 градусов, температура поверхности дорог - от +2 до +5 градусов.

По прогнозу погоды, кратковременный дождь может продолжиться и в среду вечером, также вечером и в ночь на четверг местами может появиться густой туман.

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В условиях плохой видимости Департамент транспорта рекомендует водителям снизить скорость, соблюдать достаточную дистанцию, убедиться в исправности автомобильных фар, а при необходимости использовать противотуманные фары.

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