Синоптик: новый год обещает принести более зимнюю погоду

В своем посте он ссылается на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), согласно которым около 1 января температура воздуха в Эстонии снова опустится ниже нуля.

Похолодание в новом году прогнозируют и другие метеорологические центры. Например, по данным Норвежской метеослужбы, 2 января в Таллинне температура составит -1 градус, а в Нарве -2 градуса. Би-би-си на этот же день прогнозирует для Таллинна три градуса мороза.