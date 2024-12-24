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Синоптик: новый год обещает принести более зимнюю погоду

Перевод: Сергей Светлов
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Marko Saarm

Сразу после новогодней ночи погода может снова стать зимней, сообщил синоптик Кайро Кийтсак.

«По текущим прогнозам, в начале января погода снова должна стать более зимней», - пишет Кийтсак в социальных сетях.

В своем посте он ссылается на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), согласно которым около 1 января температура воздуха в Эстонии снова опустится ниже нуля.

Похолодание в новом году прогнозируют и другие метеорологические центры. Например, по данным Норвежской метеослужбы, 2 января в Таллинне температура составит -1 градус, а в Нарве -2 градуса. Би-би-си на этот же день прогнозирует для Таллинна три градуса мороза.

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