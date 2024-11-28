В пятницу в Эстонии сохранится плюсовая температура, местами дожди и туманы

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам дожди, возможен также мокрый снег. Местами туманы. Ветер переменных 1-5, на побережье преимущественно северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла.