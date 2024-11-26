Синоптики предупреждают: Эстонию накроет густой туман

Согласно прогнозу, 27-28 ноября по Эстонии распространится туман с видимостью 200 метров и меньше. Если в ночь на среду туман покроет всю материковую часть Эстонии, днем ​​он будет преимущественно в восточной и юго-восточной частях Эстонии.

Также в ночь на среду ожидается облачная, на западе страны облачная с прояснениями погода, интенсивные дожди отступят с территории Эстонии к востоку, после полуночи слабые дожди будут только в некоторых регионах. Ветер южный и юго-западный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 2-5, на побережье Западной Эстонии до 7 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам слабые дожди. Ветер южный и юго-западный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 4-8 градусов тепла.