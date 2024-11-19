Фото В Таллинне выпал первый снег

Ранее синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что на Эстонию надвигаются снегопад и мокрый снег, которые распространятся практически по всей территории страны.

Если во вторник осадки ожидаются лишь местами, то уже в среду, 20 ноября, будут первые за эту осень мокрый снег и снегопад, которые охватят большую территорию. Область осадков распространится с юга на север. Восточный ветер станет сильным и штормовым. Условия дорожного движения ухудшатся. На материковой части страны температура воздуха будет колебаться около 0°C.