Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается снегопад

В ночь на завтра ожидается переменная облачность. Местами дожди, мокрый снег и снег. Ветер западных направлений, 2–7 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами дожди, мокрый снег и снег, во второй половине дня осадки станут обширнее. Ветер преимущественно южных направлений, 2–7 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

Если во вторник осадки ожидаются лишь местами, то, по словам Кийтсака, уже в среду, 20 ноября, будут первые за эту осень мокрый снег и снегопад, которые охватят большую территорию. Область осадков распространится с юга на север. Восточный ветер станет сильным и штормовым. Условия дорожного движения ухудшатся. На материковой части страны температура воздуха будет колебаться около 0°C.