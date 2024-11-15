Мокрый снег и сильный ветер будут сопровождать жителей Эстонии все выходные

В ночь на субботу переменная облачность, утром облачно. Преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-16, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. Временами дожди. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Временами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Временами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1-4, на побережье до 7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 5-11, на островах и побережье 9-14, порывами до 18 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.