Завтра Эстонию накроет туман

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, по многим регионам туман. Ветер западный и северо-западный 3-9, на северном побережье около полуночи порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, на побережье до 8 градусов тепла.