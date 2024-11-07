По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, по многим регионам туман. Ветер западный и северо-западный 3-9, на северном побережье около полуночи порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, на побережье до 8 градусов тепла.
Завтра Эстонию накроет туман
Днем ожидается переменная облачность без осадков, до полудня по многим регионам туман. Ветер западных направлений 3-9, во второй половине дня на побережье и островах порывами до 12 м/с, вечером на северном побережье усилится западный и юго-западный ветер 6-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха днем 6-11 градусов тепла.