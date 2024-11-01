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Фото В Эстонии выпал первый снег (1)

Обновлено 1 ноября 2024, 11:24
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В пятницу, 1 ноября, в Ида-Вирумаа в Нарве выпал первый снег. 

Синоптик Агентства по охране окружающей среды Кайро Кийтсак написал в соцсетях, что утром сильный снегопад был также в районе Водава под Нарвой.

«Дул ветер с востока, откуда приходит холодный воздух и температура воздуха опустилась до нуля градусов. Область низкого давления движется с востока на юго-восток над Северной и Северо-Восточной Эстонией, ветер там переменный или восточный».

«К югу от центра в это время западный и юго-западный ветер несет теплый воздух, днем ​​он начнет с запада поворачивать на северо-запад. С точки зрения погоды Эстония большая!» - заявил Кийтсак.

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