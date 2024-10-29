На Эстонию надвигаются облачность и дожди

Ветер юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи усилится западный и северо-западный, 6-12, порывами 15,на побережье 10-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха ночью до +6, на побережье островов до 9 градусов тепла, утром потеплеет до 7-11 градусов тепла.

Утром ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди, в течение дня облачность рассеется, осадков станет меньше. Ветер юго-западный и западный, после полудня западный и северо-западный, 6-12, порывами 15, на побережье 11-16, порывами до 22 м/с. Температура воздуха днем 8-12 градусов тепла, после полудня станет прохладнее.