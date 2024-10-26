Агентство окружающей среды прогнозирует приближение переменчивой погоды

«В последние дни октября и в начале ноября в регионе Балтийского моря ожидается значительно более изменчивая погода, и следует быть готовыми к ее резким изменениям. Осенью, как обычно, тёплые и холодные воздушные массы будут соперничать друг с другом. Это чередование воздушных масс будет сопровождаться сильным ветром и осадками. В долгосрочной перспективе температура воздуха начнет колебаться от плюсовых значений к минусовым, что будет способствовать образованию гололедицы. Первый снег и мокрый снег уже не за горами», - сообщает агентство.