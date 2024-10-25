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Синоптик обещает обильные осадки

Перевод: Сергей Светлов
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В начале ноября погода станет значительно более зимней.
В начале ноября погода станет значительно более зимней. Фото: Marko Saarm

Если до сих пор погода была необычно теплой для октября, то синоптик предупреждает, что скоро она изменится. Особенно это следует учитывать водителям.

«Сейчас становится очевидно, что в начале ноября, в первую декаду месяца, стоит установить зимние шины, так как учащаются арктические воздушные массы. Температура начнет колебаться около нуля. Ожидаются также обильные осадки», - написал синоптик Кайро Кийтсак в четверг, 24 октября, на своей странице в соцсетях.

С 15 октября разрешено использовать шипованные шины, а с 1 декабря зимние шины становятся обязательными. Ламельные шины, используемые в зимний период, должны иметь маркировку в виде трех горных вершин и снежинки, подчеркивает Департамент транспорта.

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