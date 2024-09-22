Жаркие будни и дождливые ночи: прогноз на ближайшие дни в Эстонии

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-12, на побережье до 16, днем 18-22 градуса тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков, к утру начиная с островов облачность уплотнится, пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди распространятся с запада страны на восток. Ветер южный и юго-западный, 5-11, на побережье порывами 14, до полудня до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-14, на побережье до 17, днем 15-20 градуса тепла.

В ночь на четверг облачность уплотнится, по многим регионам пройдут преимущественно кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Днем начиная с островов облачность продолжит уплотняться. До полудня кратковременные дожди местами, после полудня осадки распространятся интенсивнее. Ветер южный и юго-восточный, 7-10, порывами 14, на островах и побережье 9–14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 16, днем 17-21 градус тепла.