Пострадавшим от шторма «Борис» странам выделят 11 млрд евро

Фон дер Ляйен выступила в польском городе Вроцлав вместе с лидерами Польши, Чехии, Словакии и Австрии - четырех наиболее пострадавших от наводнения стран.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз может использовать средства из фондов сплочения и фонда солидарности ЕС, чтобы финансировать восстановление пострадавших регионов. Обычно фонды сплочения требуют софинансирования со стороны стран-членов, но в данном случае это будут стопроцентно европейские деньги, без софинансирования, подчеркнула фон дер Ляйен.

«Сейчас чрезвычайные времена, и они требуют чрезвычайных мер», - сказала председательница Еврокомиссии.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша получит примерно половину анонсированных фон дер Ляйен средств. Его чешский коллега Петр Фиала сообщил, что Чехии выделят около 2 млрд евро, добавив, что это «хорошие новости». Доля Австрии составит около 500 млн евро, остальные средства пойдут Словакии и Румынии.

Последствия шторма «Борис» в Европе

Мощные наводнения в Центральной и Восточной Европе унесли жизни не менее 24 человек. Причиной непогоды стал циклон «Борис», принесший проливные дожди, сильный ветер, а в некоторые европейские регионы - и снегопады. В некоторых местах вода «буквально уничтожила все» заявил журналистам министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. «Ландшафт похож на пейзаж после войны, а не наводнения», - сказал он.

В Польше несколько населенных пунктов были практически разрушены паводковыми водами, которые снесли дома, обрушили мосты и нанесли значительный ущерб дорожной и железнодорожной инфраструктуре. В некоторых районах жители до сих пор не имеют доступа к питьевой воде и электричеству. Тысячи домов оказались также затоплены в Чехии, Австрии, Румынии и Словакии.