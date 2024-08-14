Погода обещает тепло, но не забудьте зонтик!

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. На островах утром облачность плотнее, местами кратковременные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 2-8, на островах и побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 13-19 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, вероятность осадков ниже на юго-востоке страны. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12-18 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.

В ночь на воскресенье облачность уплотнится. До полуночи по многим регионам кратковременные дожди, на востоке страны местами грозы, после полуночи начиная с запада страны вероятность осадков сократится. Ветер западный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.