«Решила, что настал конец света»: обрушившаяся на Эстонию гроза не на шутку напугала людей

Грозы сопровождались сильными ливнями и порывами ветра. Молнии ударили в линии электропередач, а также, например, в Таллиннскую телебашню.

«Я уже решила, что конец света настал. За свои неполные 50 лет жизни не могу припомнить, чтобы так сверкало и бабахало. В квартире тряслись окна и пол», - поделилась своими впечатлениями жительница Пирита Анна.

«Работала в ночную смену, окна у нас маленькие, поэтому не очень-то видно, что там происходит на улице. В какой-то момент подумала, что нас вообще бомбить начали. Впервые за свою жизнь так перепугалась из-за грозы. Мне кажется, это была какая-то аномально мощная гроза. Думаю, я бы запомнила, если бы когда-либо пережила подобное», - рассказала работающая в Виймси Мария.

Судя по комментариям в социальных сетях, многие жители Эстонии находились под сильным впечатлением от увиденного и услышанного. Но была ли эта гроза какой-то особенной?

Как сообщили в пресс-службе Агентства окружающей среды, по оценкам синоптиков, подобные грозы случались и раньше.

Например, 8 августа 2010 года, когда полоса гроз прошла через Эстонию с юга на север и обрушилась на Таллинн. «В этот раз была конвективная гроза в теплой и влажной воздушной массе», - уточнили синоптики.

По данным Агентства окружающей среды, 11 августа в Харьюмаа был зафиксирован 561 наземный разряд молний (обычно называемый «удар молнии» или «разряд по направлению от облака к земле»). Для сравнения: 12 августа 2017 года число ударов молний составило 2008.