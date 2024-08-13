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ГАЛЕРЕЯ Над Эстонией сверкало северное сияние

rus.postimees.ee
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Наступили волшебные августовские ночи, и в понедельник поздним вечером небо над Эстонией подарило всем завораживающее зрелище - северное сияние.

Ясное небо позволило насладиться не только этим грандиозным световым шоу, но и увидеть яркий звездопад Персеид.

Северное и южное сияние - это удивительное природное явление, которое происходит в верхних слоях атмосферы. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с частицами атмосферы Земли, создавая завораживающие световые эффекты. Обычно сияние возникает на высоте около 105 км над Землей и связано с магнитными бурями, причиной которых также является солнечный ветер.

Дорогие читатели, если вам удалось запечатлеть это незабываемое зрелище на фото или видео, будем рады, если вы поделитесь ими с нами.

Присылайте свои материалы на адрес vihje@postimees.ee.

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