Наступили волшебные августовские ночи, и в понедельник поздним вечером небо над Эстонией подарило всем завораживающее зрелище - северное сияние.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Над Эстонией сверкало северное сияние
Ясное небо позволило насладиться не только этим грандиозным световым шоу, но и увидеть яркий звездопад Персеид.
Северное и южное сияние - это удивительное природное явление, которое происходит в верхних слоях атмосферы. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с частицами атмосферы Земли, создавая завораживающие световые эффекты. Обычно сияние возникает на высоте около 105 км над Землей и связано с магнитными бурями, причиной которых также является солнечный ветер.
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