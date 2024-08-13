ГАЛЕРЕЯ Над Эстонией сверкало северное сияние

Ясное небо позволило насладиться не только этим грандиозным световым шоу, но и увидеть яркий звездопад Персеид.

Северное и южное сияние - это удивительное природное явление, которое происходит в верхних слоях атмосферы. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с частицами атмосферы Земли, создавая завораживающие световые эффекты. Обычно сияние возникает на высоте около 105 км над Землей и связано с магнитными бурями, причиной которых также является солнечный ветер.

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