Погода не пляжная: во второй половине дня в воскресенье по всей Эстонии пройдут сильные дожди

Вечером воскресенья на юг страны и острова придут сильные дожди, которые распространятся по стране. Местами также пройдут грозы. К полуночи количество осадков на юге страны будет достигать 25 мм. Очень сильные ливни продолжатся по многим регионам в ночь на понедельник и местами даже днем. Сохранится вероятность гроз. Ожидается, что к первой половине дня в понедельник количество осадков составит 40-70 мм в Южной Эстонии, 25-50 мм в Центральной и до 25 мм в Северной Эстонии и на островах.