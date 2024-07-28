Во второй половине дня в воскресенье в воздушное пространство Балтийского моря придет циклон, сильные дожди поначалу пройдут на юге страны, а затем распространятся по всей стране.
Погода не пляжная: во второй половине дня в воскресенье по всей Эстонии пройдут сильные дожди
Вечером воскресенья на юг страны и острова придут сильные дожди, которые распространятся по стране. Местами также пройдут грозы. К полуночи количество осадков на юге страны будет достигать 25 мм. Очень сильные ливни продолжатся по многим регионам в ночь на понедельник и местами даже днем. Сохранится вероятность гроз. Ожидается, что к первой половине дня в понедельник количество осадков составит 40-70 мм в Южной Эстонии, 25-50 мм в Центральной и до 25 мм в Северной Эстонии и на островах.
К позднему вечеру воскресенья на юго-западе страны северный и северо-западный ветер поднимется до 12, порывами до 18 м/с. В ночь на понедельник и по другим регионам страны поднимется северный и северо-западный, а на востоке страны северо-восточный ветер, 12, порывами до 18 м/с. На побережье Рижского залива ветер 15-20, порывами до 27 м/с.