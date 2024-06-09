ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Вплоть до вечера понедельника стоит носить при себе зонт

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди. В Западной Эстонии возможны грозы, местами ливни и град. Возможен туман. Ветер юго-западный и южный, 3-9, порывами до 13, на островах и побережье - 8-15, порывами до 22 м/с. Утром на побережье ветер немного ослабнет. Температура воздуха составит 5-10, на побережье - до 13 градусов тепла.

На Чудском озере южный и юго-западный ветер 4-9, порывы до 13 м/с. Высота волн составит 0,6-1,2 метра. Погода будет преимущественно без осадков. Временами туман, в остальное время видимость хорошая. Температура воздуха составит 8-10 градусов тепла.

Днем в понедельник ожидается переменная облачность, по многим регионам пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. К вечеру облачности и осадков станет меньше. Ветер юго-западный и южный 5-11, порывами до 15, на островах и побережье - 6-13, порывами до 18 м/с. Утром ветер на материковой части страны ослабеет. Температура воздуха днем составит 14-20 градусов тепла.

На чудском озере в первой половине дня будет дуть ветер южных и юго-западных направлений, во второй половине дня ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 5-11, порывами до 15 м/с. К вечеру ветер ослабнет. Высота волн составит 0,7-1,5 метра. Местами возможны ливни, грозы. Видимость от хорошей до умеренной. Температура составит 14-17 градусов тепла.