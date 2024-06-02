Вс, 2.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

BNS
Copy
Фото: Kristjan Teedema

В воскресенье Агентство окружающей среды дало грозовое предупреждение первого уровня по материковой Эстонии и островам.

Ожидаются грозовые дожди, которые могут сопровождаться градом и порывами ветра более 15 м/с. Местами дожди будут сильными.

Кроме того, в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа действует предупреждение о пожарной опасности первой степени.

Крайне высокая пожарная опасность в лесах Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пыльвамаа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх