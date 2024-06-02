По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Ожидаются грозовые дожди, которые могут сопровождаться градом и порывами ветра более 15 м/с. Местами дожди будут сильными.

Кроме того, в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа действует предупреждение о пожарной опасности первой степени.