В воскресенье Агентство окружающей среды дало грозовое предупреждение первого уровня по материковой Эстонии и островам.
По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня
Ожидаются грозовые дожди, которые могут сопровождаться градом и порывами ветра более 15 м/с. Местами дожди будут сильными.
Кроме того, в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа действует предупреждение о пожарной опасности первой степени.
Крайне высокая пожарная опасность в лесах Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пыльвамаа.