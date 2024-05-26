В Эстонии во второй половине дня в ряде регионов ожидаются грозы и ливни, местами с градом, порывы ветра во время грозы могут достигать более 15 м/сек, сообщило в воскресенье утром BNS Агентство окружающей среды.
Новое предупреждение: во второй половине дня в Эстонии ожидаются грозы и ливни
«Мощная область высокого давления, покрывающая Северную Европу, в воскресенье перемещается в сторону России и ее периферия захватит и Эстонию, - сообщил в социальных сетях синоптик агентства Кайро Кийтсак. - Воздушная масса насыщена влагой, что в течение дня будет способствовать формированию новых кучевых облаков, во второй половине дня многие из них станут кучево-дождевыми. Возрастет вероятность грозы, кратковременных проливных дождей и града. Ветер при грозе порывистый».
Температура воздуха в воскресенье от 24 до 30 градусов, на подветренном побережье и во время осадков - от 17 до 22 градусов. Уровень пожароопасности в лесах Эстонии остается очень высоким.