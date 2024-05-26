Новое предупреждение: во второй половине дня в Эстонии ожидаются грозы и ливни

«Мощная область высокого давления, покрывающая Северную Европу, в воскресенье перемещается в сторону России и ее периферия захватит и Эстонию, - сообщил в социальных сетях синоптик агентства Кайро Кийтсак. - Воздушная масса насыщена влагой, что в течение дня будет способствовать формированию новых кучевых облаков, во второй половине дня многие из них станут кучево-дождевыми. Возрастет вероятность грозы, кратковременных проливных дождей и града. Ветер при грозе порывистый».