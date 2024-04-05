По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу ожидается облачная с отдельными прояснениями погода. По многим регионам дожди и мокрый снег, после полуночи осадки станут реже, но утром с юго-запада придет новая зона осадков.
В субботу снег сменится дождем, воздух прогреется до девяти градусов
По многим регионам туманы. Ветер преимущественно южных направлений 3-9, до полуночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, к вечеру осадки прекратятся. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.