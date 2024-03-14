В ночь на пятницу в Эстонии будет преимущественно облачно. По многим регионам дожди. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывами до 16, на побережье 7-13, порывами до 19 м/с, после полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.
В пятницу в Эстонии немного потеплеет
Днем облачно, с отдельными прояснениями. По многим регионам дожди, к вечеру вероятность осадков сократится. Ветер южный и юго-западный 4-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 5-12, на побережье местами до 3 градусов тепла.