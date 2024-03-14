В пятницу в Эстонии немного потеплеет

В ночь на пятницу в Эстонии будет преимущественно облачно. По многим регионам дожди. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывами до 16, на побережье 7-13, порывами до 19 м/с, после полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.