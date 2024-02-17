Сб, 17.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Погода может быть опасной: по всей Эстонии объявлено предупреждение первой степени

BNS
Copy
Гололед после ледяного дождя.
Гололед после ледяного дождя. Фото: Remo Tõnismäe

В субботу Агентство окружающей среды дало предупреждение первой степени о гололедице и сильном ветре по материковой Эстонии и островам.

В субботу порывы ветра будут достигать 15–17, на островах и побережье 20 м/с. Начиная с островов ветер переменится на западный и северо-западный и останется сильным.

Вечером температура воздуха упадет ниже нуля, мокрые поверхности дорог обледенеют, вероятность гололедицы будет высокой.

Предупреждение первой (желтой) степени означает, что в определенных ситуациях погода может оказаться опасной, и обязательно следует следить за изменениями прогноза погоды.
Предупреждение первой (желтой) степени означает, что в определенных ситуациях погода может оказаться опасной, и обязательно следует следить за изменениями прогноза погоды. Фото: скриншот/Служба погоды
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх