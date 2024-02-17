В субботу Агентство окружающей среды дало предупреждение первой степени о гололедице и сильном ветре по материковой Эстонии и островам.
Погода может быть опасной: по всей Эстонии объявлено предупреждение первой степени
В субботу порывы ветра будут достигать 15–17, на островах и побережье 20 м/с. Начиная с островов ветер переменится на западный и северо-западный и останется сильным.
Вечером температура воздуха упадет ниже нуля, мокрые поверхности дорог обледенеют, вероятность гололедицы будет высокой.