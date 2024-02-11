Хотя на следующей неделе еще не ожидается настоящей оттепели, в ближайшие дни станет заметно теплее и пасмурнее, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
На следующей неделе ожидается потепление
В ночь на понедельник в Эстонии ожидается облачная погода. Местами пройдет снег, мокрый снег или дождь. Возможны также осадки в виде переохлажденного дождя, возрастет опасность гололеда. Ветер восточный - северо-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 18 м/сек.
Температура воздуха 1-7 градусов мороза. В понедельник днем будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег, в Южной Эстонии дождь и переохлажденный дождь. Сохранится опасность гололеда. Ветер восточный-северо-восточный, 6-3, на побережье порывами до 21 м/сек. Температура воздуха днем 2-6 градусов мороза, в Южной Эстонии местами около нуля.