Дождь, снег и морозы: как погода будет меняться в ближайшие дни

В ночь на четверг облачно. Пройдут снег и мокрый снег, на западе и юге страны также дожди. Возможна гололедица. Ветер восточных, на островах западных направлений, 3-9 м/с, утром ветер северо-восточный и северный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам мокрый снег и снег, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер северный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, вечером похолодает.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Местами слабый снег. Ветер северный и северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи уляжется. Температура воздуха 2-7 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 2-8, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза.

В ночь на субботу облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-9, до полуночи на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза.