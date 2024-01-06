Нескольким уездам передано предупреждение первой степени о ночных морозах

Как сообщила BNS пресс-служба ведомства, в ночь на воскресенье столбик термометра в этих регионах может опуститься до отметки -26, а местами и до 29 градусов ниже нуля.

Однако уже в воскресенье днем северо-западный ветер принесет более мягкую воздушную массу и температура воздуха постепенно повысится до -10...-16 градусов, но в Юго-Восточной Эстонии она все еще останется на уровне -20 градусов.

К утру понедельника под влиянием ложбины низкого давления, перемещающейся с Белого моря, столбики термометров поднимутся еще выше. Циклон будет быстро перемещаться с северо-запада на юго-восток, принося местами небольшой снег.