Завтра в Эстонии похолодает до -27 градусов

В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на побережье местами снег и метель. Ветер восточных направлений 3-9, на островах и побережье 6-12, порывами до 17 м/с.
Днем малооблачно, на побережье переменная облачность, на побережье местами слабый снег. Ветер восточный и северо-восточный, 5-11, на островах и побережье 8-14, порывами 19 м/с.
Температура воздуха ночью 16-23, на востоке страны до 27, на островах 10-17 градусов мороза, днем 15-21, в Северо-Восточной Эстонии до 25, на островах 9-14 градусов мороза.