Департамент предупреждает: на дорогах Эстонии может быть опасно

По прогнозам синоптиков, в субботу утром по всей территории Эстонии пройдет снег. В первой половине дня облачно, пройдет снег, в прибрежных районах продолжится метель. Температура воздуха и поверхности дорог в течение дня останется ниже нуля. Только на островах температура воздуха и поверхности дорог останется близкой к нулю. На дорогах существует опасность гололедицы.