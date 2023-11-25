Департамент предупреждает: на дорогах Эстонии может быть опасно

Департамент транспорта в субботу, 25 ноября, с утра предупредил, что на основных государственных дорогах снежный накат или гололедица, в окрестностях Тарту дороги покрыты смесью снега и реагентов.
По прогнозам синоптиков, в субботу утром по всей территории Эстонии пройдет снег. В первой половине дня облачно, пройдет снег, в прибрежных районах продолжится метель. Температура воздуха и поверхности дорог в течение дня останется ниже нуля. Только на островах температура воздуха и поверхности дорог останется близкой к нулю. На дорогах существует опасность гололедицы.
Департамент транспорта просит участников дорожного движения помнить о том, что зимние дорожные условия переменчивы. При планировании поездки следует запастись дополнительным временем, при необходимости снизить скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.