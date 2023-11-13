Фото ⟩ Зима дала о себе знать: некоторые города Эстонии заметает снегом

Синоптик Кайро Кийтсак в соцсети написал, что вечером в понедельник и следующей ночью снег ожидается и на севере страны.

Утром снегом замело Выру и Вильянди. В течение суток снег распространится и на другие регионы страны. Фото: meteologix.com

По прогнозу Агентства по охране окружающей среды, в понедельник погода будет облачной, во многих местах пройдут дождь и мокрый снег, а вечером на востоке выпадет и снег.

Ветер северный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

Снег в Юго-Восточной Эстонии. Фото: Liis Karlson

С завтрашнего дня ожидается уже минусовая температура

В ночь на вторник ожидается облачная погода, по многим регионам мокрый снег и снег, на островах и западном побережье дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Днем облачная с отдельными прояснениями погода, местами мокрый снег и снег, на островах и побережье вероятны и дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, местами мокрый снег и снег, на островах и побережье вероятны и дожди. Ветер северный и северо-восточный, на островах и побережье также и восточный 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Днем облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и снег, на островах и побережье вероятны и дожди. Ветер северо-восточный и восточный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 3 градусов тепла, днем -1 до 3 градусов тепла.