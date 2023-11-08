Предупреждение для водителей: завтра на Эстонию опустится густой туман

По прогнозу, поздно вечером и в ночь на четверг по многим регионам ожидаются дожди. Ночью и в четверг утром в Северной и Центральной Эстонии по многим регионам видимость из-за тумана будет составлять менее 200 метров.

В Харьюмаа на транспортной развязке Топи в Лаагри, в начале Яльгимяэ теэ на шоссе Таллинн-Пярну-Икла и на дорожной развязке Юулику в среду вечером приступят к ликвидации ущерба от холода. Работы будут вестись два дня преимущественно поздно вечером и ночью. В зоне работа будет ограничения скорость движения, а на время работ движение будет перекрыто в одном направлении.