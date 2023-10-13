Срочное предупреждение: на Эстонию вновь обрушится штормовой ветер

Ночью с запада начнет усиливаться южный, юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с, на островах и побережье порывы до 23 м/с, после полуночи ветер с островов повернет на юго-запад.

В субботу днем юго-западный ветер внутри страны усилится порывами до 15-20, на островах и побережье будет юго-западный и западный ветер 25 м/с.