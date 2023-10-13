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Срочное предупреждение: на Эстонию вновь обрушится штормовой ветер

prognoz.ee
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Ветер.
Ветер. Фото: Ants Liigus

В субботу, 14 октября, на Эстонию вновь обрушится штормовой ветер, предупреждают синоптики Агентства окружающей среды.

Ночью с запада начнет усиливаться южный, юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с, на островах и побережье порывы до 23 м/с, после полуночи ветер с островов повернет на юго-запад.

В субботу днем юго-западный ветер внутри страны усилится порывами до 15-20, на островах и побережье будет юго-западный и западный ветер 25 м/с.

Завтра днем ожидается пасмурная погода и дождь. Местами будет сильный дождь и возможна гроза. Днем с запада облачность снизится и дождь ослабнет. Температура воздуха 12..16°С.

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