ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дерево упало на машину и остановило трамвайное движение

В субботу днем на перекрестке Нарва маантеэ и Поска в Таллинне на трамвайную линию упало дерево, в связи с чем было прервано трамвайное сообщение на Кадриоргском направлении.
Трамваи № 1 и 3 были перенаправлены в направлении Суур-Паала, сообщило Tallinna Linnatransporti AS.
Предприятие ведет работы по ремонту воздушной линии и обещает сделать все возможное, чтобы восстановить трамвайное сообщение по крайней мере к утру воскресенья.
Помимо трамвайной линии, дерево также серьезно повредило автомобиль.