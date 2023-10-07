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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дерево упало на машину и остановило трамвайное движение

rus.postimees.ee
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В субботу днем на перекрестке Нарва маантеэ и Поска в Таллинне на трамвайную линию упало дерево, в связи с чем было прервано трамвайное сообщение на Кадриоргском направлении.

Трамваи № 1 и 3 были перенаправлены в направлении Суур-Паала, сообщило Tallinna Linnatransporti AS.

Предприятие ведет работы по ремонту воздушной линии и обещает сделать все возможное, чтобы восстановить трамвайное сообщение по крайней мере к утру воскресенья.

Помимо трамвайной линии, дерево также серьезно повредило автомобиль.

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