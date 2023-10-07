Блог ⟩ Шторм не утихает: в Таллинне дерево проломило крышу дома, опасность поджидает и на остановках

В субботу днем ветер по всей стране стал штормовым, что привело к многочисленным падениям деревьев и масштабным отключениям электроэнергии. В воскресенье, по словам синоптиков, ураганный ветер продолжит бушевать по всей стране.
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В воскресенье ожидается пасмурная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, возможен мокрый снег, к вечеру будет облачно и осадки станут менее интенсивными. Северо-западный и западный ветер будет дуть 8-15, порывами до 20, на островах и побережьях 15-22, порывами до 26, в Балтийском море до 32 м/с, к вечеру ослабнет. Температура воздуха 3..8, на побережье Западной Эстонии до 11 градусов.
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