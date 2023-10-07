Блог ⟩ Шторм бушует: деревья вырывает с корнем, более 34 000 домохозяйств остаются без электричества

В воскресенье ожидается пасмурная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, возможен мокрый снег, к вечеру будет облачно и осадки станут менее интенсивными. Северо-западный и западный ветер будет дуть 8-15, порывами до 20, на островах и побережьях 15-22, порывами до 26, в Балтийском море до 32 м/с, к вечеру ослабнет. Температура воздуха 3..8, на побережье Западной Эстонии до 11 градусов.