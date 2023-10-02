Дожди, переменная облачность: вторник будет пасмурным

По данным службы погоды, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 16 градусов тепла.
Днем до полудня ожидается переменная облачность, временами дожди, после полудня облачность уплотнится, дожди распространятся с юга в северном направлении. Ветер западных направлений, 4-10, после полудня понемногу сменит направление на юго-восточное, 6-12, на островах Западной Эстонии и на побережье усилится порывами 18 м/с. Температура воздуха днем 14-18 градусов тепла.