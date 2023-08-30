Синоптики предупреждают: сегодня Эстонию будут заливать грозовые дожди

Первая крупная конвективная система, которая вчера вечером из Польши пересекла Литву и утром добралась до Латвии, достигает Южной Эстонии.

Данные радара указывают на шельфовое облако, которое быстро движется на северо-восток. В основном оно сопровождается грозой и проливным дождем.