Синоптики предупреждают: сегодня Эстонию будут заливать грозовые дожди

ПогодаСиноптики предупреждают: сегодня Эстонию будут заливать грозовые дождиprognoz.ee30 августа 2023, 09:40Facebook TwitterComments Гроза. Фото: Elmo RiigСогласно прогнозу Агентства окружающей среды, в среду повсеместно пройдут грозовые дожди. Осадки сильные, возможен град.Первая крупная конвективная система, которая вчера вечером из Польши пересекла Литву и утром добралась до Латвии, достигает Южной Эстонии.Данные радара указывают на шельфовое облако, которое быстро движется на северо-восток. В основном оно сопровождается грозой и проливным дождем.Facebook TwitterComments Ключевые слова грозапредупреждениесиноптикиливень Pекомендуем