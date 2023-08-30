Ср, 30.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Синоптики предупреждают: сегодня Эстонию будут заливать грозовые дожди

prognoz.ee
Facebook Twitter
Comments
Гроза.
Гроза. Фото: Elmo Riig

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в среду повсеместно пройдут грозовые дожди. Осадки сильные, возможен град.

Первая крупная конвективная система, которая вчера вечером из Польши пересекла Литву и утром добралась до Латвии, достигает Южной Эстонии.

Данные радара указывают на шельфовое облако, которое быстро движется на северо-восток. В основном оно сопровождается грозой и проливным дождем.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх