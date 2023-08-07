Хотя днем в понедельник температура воздуха местами повысится до 32 градусов, вечером в ряде регионов могут пройти грозы и есть риск смерчей, предупреждает Агентство окружающей среды.
Синоптики предупреждают: вечером ожидаются грозы и смерчи
Днем восточный и юго-восточный ветер усилится порывами 15-17 м/с. Вечером на островах Западной Эстонии, на западной континентальной части страны и в Южной Эстонии ожидаются грозы, которые могут сопровождаться градом и порывами ветра 25 м/с.
Осадков местами выпадет до 30-50 мм, возможно образование смерчей, предупреждает Служба погоды.
В ночь на вторник дожди постепенно распространятся к северу, по многим регионам пройдут грозы, есть риск ливней и сильных порывов ветра.
Финский метеоролог: сегодняшняя буря может стать одной из самых сильных в этом тысячелетии
Вечером в понедельник или в ночь на вторник и в Финляндии прогнозируют очень сильные порывы ветра, сильный дождь, молнии и крупный град, пишет Yle.
Ожидаемая в понедельник буря может стать одной из самых сильных в этом тысячелетии, рассказал финский метеоролог Foreca Маркус Мянтюканнас.
Метеоролог предупреждает, что буря может повалить деревья, сорвать крыши домов и поднят в воздух незакрепленные предметы.
Памятка: что делать в случае бури?
В мировом масштабе Эстония считается страной, где отсутствуют сильные ветры. Однако несколько раз в году и у нас случаются бури. Население должно сознавать, что сильный ветер может быть опасным.
Перед бурей
- Занесите в дом все легкие предметы и незакрепленную мебель.
- Припаркуйте автомобиль на открытом месте или поставьте его в гараж.
- Закройте все окна и двери.
- Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством, поэтому заранее зарядите мобильные телефоны, отыщите и держите наготове карманный фонарик и т.д.
- Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и топливом для автомобиля.
Во время бури
- Оставайтесь в помещении
- По возможности никуда не выезжайте на автомобиле. Если поездка неизбежна, полностью заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
- Во время езды выбирайте подходящую скорость. Имейте в виду, что на дорогу могут падать препятствия.
- В случае сильного дождя остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию.
- Остерегайтесь лежащих на земле оборванных проводов линий электропередач. Известите о них компанию Eesti Energia по номеру 1343 и Центр тревоги по телефону 112.
- При обнаружении пострадавших, а также разрушений, представляющих непосредственную опасность, звоните по телефону экстренной помощи 112.