Блог, фото и видео ⟩ Синоптик: холодный фронт застопорился, интенсивность грозы уменьшилась

Днем восточный и юго-восточный ветер усилится порывами 15-17 м/с. Вечером на островах Западной Эстонии, на западной континентальной части страны и в Южной Эстонии ожидаются грозы, которые могут сопровождаться градом и порывами ветра 25 м/с.

Осадков местами выпадет до 30-50 мм, возможно образование смерчей, предупреждает Служба погоды.

В ночь на вторник дожди постепенно распространятся к северу, по многим регионам пройдут грозы, есть риск ливней и сильных порывов ветра.

Спасательный департамент просит людей подготовиться к буре

«Служба погоды Агентства окружающей среды объявила штормовое предупреждение третьего уровня для западных и южных районов Эстонии, что означает, что погода особенно опасна. Существует опасность для жизни и здоровья, нужно быть бдительными и быть готовыми к неприятностям, которые будут вызваны штормом», - сказал представитель Спасательного департамента Янар Кярнер.

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Финский метеоролог: сегодняшняя буря может стать одной из самых сильных в этом тысячелетии

Вечером в понедельник или в ночь на вторник и в Финляндии прогнозируют очень сильные порывы ветра, сильный дождь, молнии и крупный град, пишет Yle.

Ожидаемая в понедельник буря может стать одной из самых сильных в этом тысячелетии, рассказал финский метеоролог Foreca Маркус Мянтюканнас.