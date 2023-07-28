На выходных погода не сулит жителям Эстонии ничего хорошего

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 2-8, на северном побережье порывами 13 м/с. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, а побережье до 17, днем 18-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Утром у Рижского залива облачность уплотнится, велика вероятность дождей. Ветер юго-западный и южный 2-5, на побережье 8 м/с, у Финского залива порывами 12 м/с. Днем на западе страны облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы; на востоке облачности будет меньше, вероятность дождей невелика. Ветер слабый, переменных направлений, на островах юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 19-24 градуса тепла.